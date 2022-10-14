Парк Горького поздравил защитников и защитниц инсталляцией из свечей (фото)

Работники харьковского парка Горького поздравили защитников и защитниц Украины с праздником инсталляцией из 350 свечей.

Свечи разложили на центральной аллее перед Колесом обозрения в виде текста «Слава защитникам Украины» и государственного герба.

«От всего сердца благодарим защитников за то, что защищают Украину и наш народ от врага! Пусть Богородица всегда укрывает их своим покровом! Слава Украине!», — пишет пресс-служба парка.