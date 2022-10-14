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Парк Горького поздравил защитников и защитниц инсталляцией из свечей (фото)

Культура 19:38   14.10.2022
Елена Нагорная
Парк Горького поздравил защитников и защитниц инсталляцией из свечей (фото) Фото: парк Горького

Работники харьковского парка Горького поздравили защитников и защитниц Украины с праздником инсталляцией из 350 свечей.

Свечи разложили на центральной аллее перед Колесом обозрения в виде текста «Слава защитникам Украины» и государственного герба.

«От всего сердца благодарим защитников за то, что защищают Украину и наш народ от врага! Пусть Богородица всегда укрывает их своим покровом! Слава Украине!», — пишет пресс-служба парка.

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Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 19:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Парк Горького поздравил защитников и защитниц инсталляцией из свечей (фото)".