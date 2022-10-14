Парк Горького поздравил защитников и защитниц инсталляцией из свечей (фото)
Фото: парк Горького
Работники харьковского парка Горького поздравили защитников и защитниц Украины с праздником инсталляцией из 350 свечей.
Свечи разложили на центральной аллее перед Колесом обозрения в виде текста «Слава защитникам Украины» и государственного герба.
«От всего сердца благодарим защитников за то, что защищают Украину и наш народ от врага! Пусть Богородица всегда укрывает их своим покровом! Слава Украине!», — пишет пресс-служба парка.
Читайте также: «Слава ВСУ!»: в Харькове погасили марки ко Дню защитников и защитниц Украины
Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: День защитников и защитниц Украины, парк горького, свечи, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Парк Горького поздравил защитников и защитниц инсталляцией из свечей (фото)»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 19:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Парк Горького поздравил защитников и защитниц инсталляцией из свечей (фото)".