Парк Горького привітав захисників і захисниць інсталяцією зі свічок (фото)

Працівники харківського парку Горького привітали захисників та захисниць України зі святом інсталяцією із 350 свічок.

Свічки розклали на центральній алеї перед Колесом огляду у вигляді гасла “Слава захисникам України!” та державного герба.

“Від всього серця дякуємо захисникам за те що боронять Україну та наш народ від ворога! Нехай Богородиця повсякчас укриває їх своїм покровом! Слава Україні!”, – пише пресслужба парку.