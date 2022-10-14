Парк Горького привітав захисників і захисниць інсталяцією зі свічок (фото)
Працівники харківського парку Горького привітали захисників та захисниць України зі святом інсталяцією із 350 свічок.
Свічки розклали на центральній алеї перед Колесом огляду у вигляді гасла “Слава захисникам України!” та державного герба.
“Від всього серця дякуємо захисникам за те що боронять Україну та наш народ від ворога! Нехай Богородиця повсякчас укриває їх своїм покровом! Слава Україні!”, – пише пресслужба парку.
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Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: День защитников и защитниц Украины, парк горького, свечи, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 19:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Парк Горького привітав захисників і захисниць інсталяцією зі свічок (фото)".