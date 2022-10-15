Полиция обнаружила тела двух замученных мужчин в Казачьей Лопани

Мужчин держали в плену россияне, а после зверского убийства зарыли на местном кладбище, сообщила Полиция Харьковской области.

Предварительно установлено, что двое мужчин погибли в апреле 2022 во время оккупации населенного пункта.

На их телах есть следы пыток – повреждения костей черепа, переломы челюсти и ребер. Личности убитых устанавливают.

Чтобы установить причины смерти, тела погибших, а также вещдоки, которые собрали, направили на судебно-медицинскую экспертизу.