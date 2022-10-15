Полиция обнаружила тела двух замученных мужчин в Казачьей Лопани
Мужчин держали в плену россияне, а после зверского убийства зарыли на местном кладбище, сообщила Полиция Харьковской области.
Предварительно установлено, что двое мужчин погибли в апреле 2022 во время оккупации населенного пункта.
На их телах есть следы пыток – повреждения костей черепа, переломы челюсти и ребер. Личности убитых устанавливают.
Чтобы установить причины смерти, тела погибших, а также вещдоки, которые собрали, направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Читайте также: Замучили до смерти: на Харьковщине нашли еще одну жертву оккупантовКатегории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: мужчины, полиция, пытки, россияне, тело, убийство, Харьковская область; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 12:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция обнаружила тела двух замученных мужчин в Казачьей Лопани".