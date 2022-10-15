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Полиция обнаружила тела двух замученных мужчин в Казачьей Лопани

Общество 12:29   15.10.2022
Оксана Якушко
Полиция обнаружила тела двух замученных мужчин в Казачьей Лопани

Мужчин держали в плену россияне, а после зверского убийства зарыли на местном кладбище, сообщила Полиция Харьковской области.

Предварительно установлено, что двое мужчин погибли в апреле 2022 во время оккупации населенного пункта.

На их телах есть следы пыток – повреждения костей черепа, переломы челюсти и ребер. Личности убитых устанавливают.

Чтобы установить причины смерти, тела погибших, а также вещдоки, которые собрали, направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 12:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция обнаружила тела двух замученных мужчин в Казачьей Лопани".