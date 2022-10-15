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Поліція знайшла тіла двох закатованих чоловіків у Казачій Лопані

Події 12:29   15.10.2022
Оксана Якушко
Поліція знайшла тіла двох закатованих чоловіків у Казачій Лопані

Чоловіків утримували в полоні росіяни, а після звірячого вбивства закопали на місцевому кладовищі, повідомила Поліція Харківської області.

Попередньо встановлено, що двоє чоловіків загинули у квітні 2022 року під час окупації населеного пункту.

На їхніх тілах є сліди тортур – пошкодження кісток черепа, переломи щелепи та ребер. Особи вбитих встановлюють.

Щоб встановити причини смерті, тіла загиблих, а також речові докази, які зібрали, направили на судово-медичну експертизу.

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Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 12:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція знайшла тіла двох закатованих чоловіків у Казачій Лопані".