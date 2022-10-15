Поліція знайшла тіла двох закатованих чоловіків у Казачій Лопані

Чоловіків утримували в полоні росіяни, а після звірячого вбивства закопали на місцевому кладовищі, повідомила Поліція Харківської області.

Попередньо встановлено, що двоє чоловіків загинули у квітні 2022 року під час окупації населеного пункту.

На їхніх тілах є сліди тортур – пошкодження кісток черепа, переломи щелепи та ребер. Особи вбитих встановлюють.

Щоб встановити причини смерті, тіла загиблих, а також речові докази, які зібрали, направили на судово-медичну експертизу.