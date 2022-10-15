Поліція знайшла тіла двох закатованих чоловіків у Казачій Лопані
Чоловіків утримували в полоні росіяни, а після звірячого вбивства закопали на місцевому кладовищі, повідомила Поліція Харківської області.
Попередньо встановлено, що двоє чоловіків загинули у квітні 2022 року під час окупації населеного пункту.
На їхніх тілах є сліди тортур – пошкодження кісток черепа, переломи щелепи та ребер. Особи вбитих встановлюють.
Щоб встановити причини смерті, тіла загиблих, а також речові докази, які зібрали, направили на судово-медичну експертизу.
Читайте також: Замордували до смерті: на Харківщині знайшли ще одну жертву окупантівКатегорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: мужчины, поліція, пытки, россияне, тело, убийство, Харьковская область; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 12:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція знайшла тіла двох закатованих чоловіків у Казачій Лопані".