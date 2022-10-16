Сбежала из больницы: на Харьковщине полицейские искали несовершеннолетнюю
Девушка-подросток сбежала из больницы в Мерефе. А нашлась — в Харькове.
«В отдел полиции №3 ХРУП №1 поступило сообщение об исчезновении несовершеннолетнего ребенка. В ходе проверки установлено, что вечером 15 октября девушка скрылась из больницы города Мерефа. Раньше ребенок жил в пгт Песочин с опекунами, не учился», — сообщили подробности события в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Беглянку разыскали в Харькове полицейские ювенальной превенции. Ее вернули в больницу и решают вопрос дальнейшего устройства подростка.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: подросток, поиск, полиция, сбежала; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 15:00;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сбежала из больницы: на Харьковщине полицейские искали несовершеннолетнюю".