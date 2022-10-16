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Сбежала из больницы: на Харьковщине полицейские искали несовершеннолетнюю

Происшествия 15:00   16.10.2022
Алексей Наумов
Сбежала из больницы: на Харьковщине полицейские искали несовершеннолетнюю

Девушка-подросток сбежала из больницы в Мерефе. А нашлась — в Харькове.

«В отдел полиции №3 ХРУП №1 поступило сообщение об исчезновении несовершеннолетнего ребенка. В ходе проверки установлено, что вечером 15 октября девушка скрылась из больницы города Мерефа. Раньше ребенок жил в пгт Песочин с опекунами, не учился», — сообщили подробности события в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Беглянку разыскали в Харькове полицейские ювенальной превенции. Ее вернули в больницу и решают вопрос дальнейшего устройства подростка.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 15:00;

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