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Жили как в свинарнике: В Харькове полицейские забрали внучку у прабабушки

Общество 17:12   15.10.2022
Оксана Якушко
Жили как в свинарнике: В Харькове полицейские забрали внучку у прабабушки

В Харькове родители  оставили ребенка 75-летней прабабушке и уехали в неизвестном направлении.

Грязь, беспорядок и антисанитарию увидели правоохранители в доме, где вместе с пожилой женщиной жил маленький ребенок, сообщила Полиция Харьковской области.

Никаких документов на ребенка у женщины не было. По словам прабабушки, внучке примерно 3 года.

Полицейские изъяли ребенка и отвезли его в детскую больницу для медицинского обследования.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают родителей ребенка, чтобы привлечь к ответственности.

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 17:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жили как в свинарнике: В Харькове полицейские забрали внучку у прабабушки".