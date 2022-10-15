Жили как в свинарнике: В Харькове полицейские забрали внучку у прабабушки

В Харькове родители оставили ребенка 75-летней прабабушке и уехали в неизвестном направлении.

Грязь, беспорядок и антисанитарию увидели правоохранители в доме, где вместе с пожилой женщиной жил маленький ребенок, сообщила Полиция Харьковской области.



Никаких документов на ребенка у женщины не было. По словам прабабушки, внучке примерно 3 года.

Полицейские изъяли ребенка и отвезли его в детскую больницу для медицинского обследования.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают родителей ребенка, чтобы привлечь к ответственности.