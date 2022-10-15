Жили как в свинарнике: В Харькове полицейские забрали внучку у прабабушки
В Харькове родители оставили ребенка 75-летней прабабушке и уехали в неизвестном направлении.
Грязь, беспорядок и антисанитарию увидели правоохранители в доме, где вместе с пожилой женщиной жил маленький ребенок, сообщила Полиция Харьковской области.
Никаких документов на ребенка у женщины не было. По словам прабабушки, внучке примерно 3 года.
Полицейские изъяли ребенка и отвезли его в детскую больницу для медицинского обследования.
В настоящее время сотрудники полиции разыскивают родителей ребенка, чтобы привлечь к ответственности.
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 17:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жили как в свинарнике: В Харькове полицейские забрали внучку у прабабушки".