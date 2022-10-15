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Жили у безладі: У Харкові поліцейські забрали малу дівчинку в прабабусі

Суспільство 17:12   15.10.2022
Оксана Якушко
Жили у безладі: У Харкові поліцейські забрали малу дівчинку в прабабусі

У Харкові  батьки   залишили  дитину 75-річній прабабусі та поїхали у невідомому напрямку.

Бруд, безладдя та антисанітарію побачили правоохоронці у будинку, де разом із літньою жінкою жила маленька дитина, повідомила Поліція Харківської області.

Жодних документів на дитину у жінки не було. За словами прабаби, внучці приблизно 3 роки.

Поліцейські вилучили дитину та відвезли її до дитячої лікарні для медичного обстеження.

Наразі співробітники поліції розшукують батьків дитини, щоб притягнути до відповідальності.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 17:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жили у безладі: У Харкові поліцейські забрали малу дівчинку в прабабусі".