Жили у безладі: У Харкові поліцейські забрали малу дівчинку в прабабусі

У Харкові батьки залишили дитину 75-річній прабабусі та поїхали у невідомому напрямку.

Бруд, безладдя та антисанітарію побачили правоохоронці у будинку, де разом із літньою жінкою жила маленька дитина, повідомила Поліція Харківської області.



Жодних документів на дитину у жінки не було. За словами прабаби, внучці приблизно 3 роки.

Поліцейські вилучили дитину та відвезли її до дитячої лікарні для медичного обстеження.

Наразі співробітники поліції розшукують батьків дитини, щоб притягнути до відповідальності.