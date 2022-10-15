Жили у безладі: У Харкові поліцейські забрали малу дівчинку в прабабусі
У Харкові батьки залишили дитину 75-річній прабабусі та поїхали у невідомому напрямку.
Бруд, безладдя та антисанітарію побачили правоохоронці у будинку, де разом із літньою жінкою жила маленька дитина, повідомила Поліція Харківської області.
Жодних документів на дитину у жінки не було. За словами прабаби, внучці приблизно 3 роки.
Поліцейські вилучили дитину та відвезли її до дитячої лікарні для медичного обстеження.
Наразі співробітники поліції розшукують батьків дитини, щоб притягнути до відповідальності.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 17:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жили у безладі: У Харкові поліцейські забрали малу дівчинку в прабабусі".