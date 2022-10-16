Втекла з лікарні: на Харківщині поліцейські шукали неповнолітню
Дівчина-підліток втекла з лікарні в Мерефі. А знайшлася – в Харкові.
“У відділ поліції №3 ХРУП №1 надійшло повідомлення про зникнення неповнолітньої дитини. У ході перевірки встановлено, що ввечері 15 жовтня дівчина зникла з лікарні міста Мерефа. Раніше дитина жила в смт Пісочин з опікунами, не вчилася”, – повідомили подробиці події у пресслужбі ГУ Нацполіції в Харківській області.
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Втікачку розшукали в Харкові поліцейські ювенальної превенції. Її повернули до лікарні та вирішують питання подальшого влаштування підлітка.Категорії: Події, Харків; Теги: подросток, поиск, поліція, сбежала; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 15:00;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Втекла з лікарні: на Харківщині поліцейські шукали неповнолітню".