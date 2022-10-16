Втекла з лікарні: на Харківщині поліцейські шукали неповнолітню

Дівчина-підліток втекла з лікарні в Мерефі. А знайшлася – в Харкові.

“У відділ поліції №3 ХРУП №1 надійшло повідомлення про зникнення неповнолітньої дитини. У ході перевірки встановлено, що ввечері 15 жовтня дівчина зникла з лікарні міста Мерефа. Раніше дитина жила в смт Пісочин з опікунами, не вчилася”, – повідомили подробиці події у пресслужбі ГУ Нацполіції в Харківській області.

Втікачку розшукали в Харкові поліцейські ювенальної превенції. Її повернули до лікарні та вирішують питання подальшого влаштування підлітка.