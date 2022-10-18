В Харькове больницы и водоканал получили по два генератора от ЮНИСЕФ
В общей сложности для учреждений здравоохранения Харьковского региона ЮНИСЕФ передаст 12 генераторов.
КП «Харьковводоканал» получил два генератора мощностью 400 кВа. Кроме того, один генератор на 40 кВа получила Городская детская больница №5 и еще один на 75 кВа – Городская стоматологическая поликлиника №7. В общей сложности для учреждений здравоохранения Харьковского региона ЮНИСЕФ передаст 12 генераторов. Их мощности хватит для резервного электроснабжения, а значит – для обеспечения бесперебойного водо- и теплоснабжения.
В условиях войны, когда российский агрессор цинично обстреливает объекты инфраструктуры, генераторы необходимы для обеспечения комфортной жизни харьковчан и жителей области, отметил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, благодаря этому оборудованию учреждения социальной сферы будут обеспечены электроснабжением и теплом даже в случае чрезвычайных ситуаций, пока энергетики и коммунальные службы будут ликвидировать последствия обстрелов и аварийных ситуаций.
«Я благодарен ЮНИСЕФ за поддержку. Мы продолжаем снабжать резервными источниками питания заведения социальной сферы. Благодаря ЮНИСЕФ генератор получила стоматологическая поликлиника №7, обслуживающая харьковчан в такие сложные времена, и детская больница №5, где, в частности, помогают детям с заболеваниями эпилепсии, ДЦП, с последствиями травм. Все они остаются в Харькове со своими родителями и нуждаются в нашей поддержке. Также два мощных генератора будут помогать в работе нашему «Водоканалу», — подчеркнул мэр Харькова.
Читайте также: Отделения «скорой помощи» на освобожденных территориях обеспечены генераторамиКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: больница, генератор, КП «Харьковводоканал», терехов, Харьков, Харьковводоканал; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 14:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове больницы и водоканал получили по два генератора от ЮНИСЕФ".