У Харкові лікарні та водоканал отримали по два генератори від ЮНІСЕФ

Загалом для закладів охорони здоров’я Харківського регіону ЮНІСЕФ передасть 12 генераторів.

КП «Харківводоканал» отримав два генератори потужністю 400 кВа. Крім того, один генератор на 40 кВа отримала Міська дитяча лікарня №5 і ще один на 75 кВа – Міська стоматологічна поліклініка №7. Загалом для закладів охорони здоров’я Харківського регіону ЮНІСЕФ передасть 12 генераторів. Їхньої потужності вистачить для резервного електропостачання, а отже – для забезпечення безперебійного водо- та теплопостачання.

В умовах війни, коли російський агресор цинічно обстрілює об’єкти інфраструктури, генератори необхідні для забезпечення комфортного життя харків’ян та мешканців області, зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, завдяки цьому обладнанню установи соціальної сфери будуть забезпечені електропостачанням та теплом навіть у разі надзвичайних ситуацій, поки енергетики та комунальні служби будуть ліквідовувати наслідки обстрілів та аварійних ситуацій.

«Я вдячний ЮНІСЕФ за підтримку. Ми продовжуємо забезпечувати резервними джерелами живлення заклади соціальної сфери. Завдяки ЮНІСЕФ генератор отримала стоматологічна поліклініка №7, яка обслуговує харків’ян у такі складні часи, та дитяча лікарня №5, де, зокрема, допомагають дітям із захворюваннями на епілепсію, ДЦП, з наслідками травм. Всі вони залишаються у Харкові зі своїми батьками та потребують нашої підтримки. Також два потужні генератори допомагатимуть у роботі нашому «Водоканалу», – наголосив мер Харкова.