Live
  • Среда 19.10.2022
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.95
    • 🟢

Бомбоубежище с комфортом: харьковчане модернизировали подвал многоэтажки

Общество 08:40   19.10.2022
Оксана Горун
Бомбоубежище с комфортом: харьковчане модернизировали подвал многоэтажки

Не дожидаясь милости от властей, жильцы харьковской многоэтажки сами провели в подвал воду, сделали душ, кухню, даже – «кинотеатр».

Сейчас готовятся к зиме: уже заменили двери и заготовили дрова для буржуек. «Комфортный подвал» и его создателей показал в своем сюжете  украинский государственный телеканал иновещания FreeДом.

В этом подвале весной жители многоэтажки жили — из-за сильных обстрелов выйти на поверхность было невозможно. Тогда люди решили, что раз уж приходится находиться в таких условиях, то стоит сделать их более пригодными для существования. Постепенно своими силами люди провели в подвал воду, установили стиральную машинку, организовали кухню.

«Рагу делали. Привозили волонтеры капусты много, мы делали рагу, чтобы капуста не пропадала. И там консервы были такие овощные. Борщи варили. Отлично шел борщ», — рассказывает одна из вынужденных жительниц подвала Галина.

Жильцы даже позаботились о безопасности укрытия — проделали лаз в соседний подвал, чтобы иметь дополнительный выход на случай завала. Кроме того, с «соседями» через это отверстие делились продуктами.

Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: Буду погибать в своей квартире – на Северной Салтовке бунтуют против выселения

«Просто туда кричим, чтобы подошли или по телефонам, если связь работает. И уже сюда пролезали и оттуда к нам пролезали. Уже думали о том, если здесь будет что-то заваливать, то сюда прежде всего дети смогут легко пролезть, с этой стороны или с другой стороны. Это по большому счету еще один запасной выход», — пояснил один из «архитекторов» модернизированного подвала Игорь.

Несмотря на заметное сокращение количества обстрелов Харькова, подвал и сейчас востребован — сюди люди спускаются во время воздушной тревоги. Несколько семей — до сих пор здесь ночуют. Так что прекращать усовершенствования «безопасного жилья» харьковчане не намерены. Сейчас решают вопрос отопления — уже утеплили входную дверь и запасли дрова для буржуек.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

09:01
За сутки на Харьковщине ранены двое людей — ХОВА
11:26
Харьковчанам советуют готовится к отключениям света, воды и тепла
09:58
Государство-террорист ничего не изменит для себя обстрелами Украины- Зеленский
09:33
За сутки на Харьковщине — один раненный из-за обстрелов — ХОВА
07:07
Генштаб выделил новое направление на фронте — Купянское

Вы читали новость: «Бомбоубежище с комфортом: харьковчане модернизировали подвал многоэтажки»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 08:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бомбоубежище с комфортом: харьковчане модернизировали подвал многоэтажки".