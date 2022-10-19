Бомбоубежище с комфортом: харьковчане модернизировали подвал многоэтажки

Не дожидаясь милости от властей, жильцы харьковской многоэтажки сами провели в подвал воду, сделали душ, кухню, даже – «кинотеатр».

Сейчас готовятся к зиме: уже заменили двери и заготовили дрова для буржуек. «Комфортный подвал» и его создателей показал в своем сюжете украинский государственный телеканал иновещания FreeДом.

В этом подвале весной жители многоэтажки жили — из-за сильных обстрелов выйти на поверхность было невозможно. Тогда люди решили, что раз уж приходится находиться в таких условиях, то стоит сделать их более пригодными для существования. Постепенно своими силами люди провели в подвал воду, установили стиральную машинку, организовали кухню.

«Рагу делали. Привозили волонтеры капусты много, мы делали рагу, чтобы капуста не пропадала. И там консервы были такие овощные. Борщи варили. Отлично шел борщ», — рассказывает одна из вынужденных жительниц подвала Галина.

Жильцы даже позаботились о безопасности укрытия — проделали лаз в соседний подвал, чтобы иметь дополнительный выход на случай завала. Кроме того, с «соседями» через это отверстие делились продуктами.

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«Просто туда кричим, чтобы подошли или по телефонам, если связь работает. И уже сюда пролезали и оттуда к нам пролезали. Уже думали о том, если здесь будет что-то заваливать, то сюда прежде всего дети смогут легко пролезть, с этой стороны или с другой стороны. Это по большому счету еще один запасной выход», — пояснил один из «архитекторов» модернизированного подвала Игорь.

Несмотря на заметное сокращение количества обстрелов Харькова, подвал и сейчас востребован — сюди люди спускаются во время воздушной тревоги. Несколько семей — до сих пор здесь ночуют. Так что прекращать усовершенствования «безопасного жилья» харьковчане не намерены. Сейчас решают вопрос отопления — уже утеплили входную дверь и запасли дрова для буржуек.