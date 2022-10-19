Бомбосховище із комфортом: харків’яни модернізували підвал багатоповерхівки

Не чекаючи на милість від влади, мешканці харківської багатоповерхівки самі провели у підвал воду, зробили душ, кухню, навіть – “кінотеатр”.

Нині готуються до зими: вже замінили двері та заготовили дрова для буржуйок. “Комфортний підвал” та його творців показав у своєму сюжеті український державний телеканал іномовлення FreeДом.

У цьому підвалі навесні жителі багатоповерхівки жили – через сильні обстріли вийти на поверхню було неможливо. Тоді люди вирішили, що коли вже доводиться перебувати в таких умовах, то варто зробити їх більш придатними для існування. Поступово самотужки люди провели у підвал воду, встановили пральну машинку, організували кухню.

“Рагу робили. Привозили волонтери капусти багато, ми робили рагу, щоб капуста не пропадала. І там консерви були такі овочеві. Борщі варили. Відмінно йшов борщ”, – розповідає одна із вимушених мешканок підвалу Галина.

Мешканці навіть подбали про безпеку укриття – проробили лаз у сусідній підвал, щоб мати додатковий вихід на випадок завалу. Крім того, із “сусідами” через цей отвір ділилися продуктами.

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“Просто туди кричимо, щоб підійшли, або по телефонах, якщо зв’язок працює. І вже сюди пролазили, й звідти до нас пролазили. Вже думали про те, якщо тут щось завалюватиме, то сюди насамперед діти зможуть легко пролізти, з цього боку або з іншого боку. Це, за великим рахунком, ще один запасний вихід”, – пояснив один із “архітекторів” модернізованого підвалу Ігор.

Незважаючи на помітне скорочення кількості обстрілів Харкова, підвал і зараз затребуваний – люди сюди спускаються під час повітряної тривоги. Кілька сімей – досі тут ночують. Тож припиняти удосконалення “безпечного житла” харків’яни не мають наміру. Наразі вирішують питання опалення – вже утеплили вхідні двері та запасли дрова для буржуйок.