Какие города Харьковщины готовы к пуску тепла, а какие нет. Данные Синегубова

Города Харьков, Чугуев и Волчанск полностью подготовлены к отопительному сезону, в то время в Купянске и Изюме эти работы продолжаются, ситуация там сложная.

Об этом сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

— В Харькове теплоноситель уже подается в больницы и другие объекты социальной сферы. Когда среднесуточная температура трое суток подряд будет ниже +8, отопление начнут включать в жилых домах.

— В Чугуеве уже отапливается районная больница. Планируется, что город будет обеспечен теплоснабжением на 100%.

— В Волчанске восстановлено газоснабжение, готовы к работе все котельные, которые при отсутствии газа будут работать на альтернативном топливе.

— В Купянске и Изюме ситуация с отоплением сложная, оккупанты украли большое количество оборудования для котельных, разрушили инфраструктуру.

«Мы готовы и к возможным новым ударам врага. Принимаем меры, чтобы защитить подстанции и трансформаторы. Наработана аварийная схема на случай отключения отдельных котельных. Закупили все необходимое на случай аварий для временных обогревов», — подчеркнул Синегубов.