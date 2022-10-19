Какие города Харьковщины готовы к пуску тепла, а какие нет. Данные Синегубова
Города Харьков, Чугуев и Волчанск полностью подготовлены к отопительному сезону, в то время в Купянске и Изюме эти работы продолжаются, ситуация там сложная.
Об этом сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.
— В Харькове теплоноситель уже подается в больницы и другие объекты социальной сферы. Когда среднесуточная температура трое суток подряд будет ниже +8, отопление начнут включать в жилых домах.
— В Чугуеве уже отапливается районная больница. Планируется, что город будет обеспечен теплоснабжением на 100%.
— В Волчанске восстановлено газоснабжение, готовы к работе все котельные, которые при отсутствии газа будут работать на альтернативном топливе.
— В Купянске и Изюме ситуация с отоплением сложная, оккупанты украли большое количество оборудования для котельных, разрушили инфраструктуру.
«Мы готовы и к возможным новым ударам врага. Принимаем меры, чтобы защитить подстанции и трансформаторы. Наработана аварийная схема на случай отключения отдельных котельных. Закупили все необходимое на случай аварий для временных обогревов», — подчеркнул Синегубов.Категории: Общество, Харьков; Теги: отопление, синегубов, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 17:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какие города Харьковщины готовы к пуску тепла, а какие нет. Данные Синегубова".