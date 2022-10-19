Які міста Харківщини готові до пуску тепла, а які ні. Дані Синєгубова
Міста Харків, Чугуїв та Вовчанськ повністю підготовлені до опалювального сезону, водночас у Куп’янську та Ізюмі ці роботи продовжуються, ситуація там складна.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
– У Харкові теплоносій уже подається до лікарень та інших об’єктів соціальної сфери. Коли середньодобова температура три доби поспіль буде нижчою за +8, опалення почнуть вмикати в житлових будинках.
– У Чугуєві вже опалюється районна лікарня. Планується, що місто буде забезпечене теплопостачанням на 100%.
– У Вовчанську відновлено газопостачання, готові до роботи всі котельні, які за відсутності газу працюватимуть на альтернативному паливі.
– У Куп’янську та Ізюмі ситуація з опаленням складна, окупанти вкрали велику кількість обладнання для котелень, зруйнували інфраструктуру.
“Ми готові і до можливих нових ударів ворога. Вживаємо заходів, щоб захистити підстанції та трансформатори. Напрацьована аварійна схема на випадок відключення окремих котелень. Закупили усе необхідне на випадок аварій для тимчасових обігрівів. Це буде складна зима, але працюємо 24/7, щоб максимально забезпечити людей теплом”, – підкреслив Синегубов.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: отопление, сінєгубов, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 17:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Які міста Харківщини готові до пуску тепла, а які ні. Дані Синєгубова".