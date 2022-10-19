Live
  • Среда 19.10.2022
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.95
    • 🔴

Обстрел скорых на Харьковщине: двоих сотрудников ГСЧС ранили

Общество 13:23   19.10.2022
Оксана Якушко
Обстрел скорых на Харьковщине: двоих сотрудников ГСЧС ранили

Двое сотрудников ГСЧС получили ранения, когда возвращались с вызова.

Как пояснил Суспильному прессекретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, двое спасателей получили ранения, но «их госпитализировали, жизни и здоровью ничего не угрожает».

Читайте также:  Под обстрел на Харьковщине попали три «скорые» и спасатели (видео)

Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

11:33
Под обстрел на Харьковщине попали три «скорые» и спасатели (видео)
09:53
Разминирование. За сутки на Харьковщине обследовали 16 км ЛЭП
08:01
В деоккупированных Балаклее и Купянске появились патриотические муралы (фото)
07:46
На Харьковщине за сутки произошли три пожара из-за боевых действий
22:13
Утренний обстрел Харькова: одна из ракет упала на огород жителя Жихоря (сюжет)

Вы читали новость: «Обстрел скорых на Харьковщине: двоих сотрудников ГСЧС ранили»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 13:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрел скорых на Харьковщине: двоих сотрудников ГСЧС ранили".