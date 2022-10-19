Обстрел скорых на Харьковщине: двоих сотрудников ГСЧС ранили
Двое сотрудников ГСЧС получили ранения, когда возвращались с вызова.
Как пояснил Суспильному прессекретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, двое спасателей получили ранения, но «их госпитализировали, жизни и здоровью ничего не угрожает».
Читайте также: Под обстрел на Харьковщине попали три «скорые» и спасатели (видео)Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, купянск, обстрел, ранения, скорая; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 13:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрел скорых на Харьковщине: двоих сотрудников ГСЧС ранили".