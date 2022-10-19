Обстрел скорых на Харьковщине: двоих сотрудников ГСЧС ранили

Двое сотрудников ГСЧС получили ранения, когда возвращались с вызова.

Как пояснил Суспильному прессекретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, двое спасателей получили ранения, но «их госпитализировали, жизни и здоровью ничего не угрожает».