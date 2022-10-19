Обстріл швидких на Харківщині: двох працівників ДСНС поранили

Двоє співробітників ДСНС отримали поранення, коли поверталися із виклику.

Як пояснив Суспільному прессекретар ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, двоє рятувальників отримали поранення, але “їх госпіталізували, життю та здоров’ю нічого не загрожує”.