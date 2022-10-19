Обстріл швидких на Харківщині: двох працівників ДСНС поранили
Двоє співробітників ДСНС отримали поранення, коли поверталися із виклику.
Як пояснив Суспільному прессекретар ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, двоє рятувальників отримали поранення, але “їх госпіталізували, життю та здоров’ю нічого не загрожує”.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 13:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріл швидких на Харківщині: двох працівників ДСНС поранили".