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Обстріл швидких на Харківщині: двох працівників ДСНС поранили

Суспільство 13:23   19.10.2022
Оксана Якушко
Обстріл швидких на Харківщині: двох працівників ДСНС поранили

Двоє співробітників ДСНС отримали поранення, коли поверталися із виклику.

Як пояснив Суспільному прессекретар ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, двоє рятувальників отримали поранення, але “їх госпіталізували, життю та здоров’ю нічого не загрожує”.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 13:23;

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