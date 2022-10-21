Офис Генпрокурора: На Чугуевщине десять эксполицейских работали на оккупантов

Десять эксполицейских с Харьковщины подозревают в госизмене, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Бывшие правоохранители во время войны сотрудничали с врагом, установило следствие. Они добровольно начали работать в псевдоправоохранительном органе оккупантов – «отделе полиции в городе Волчанск Харьковской области».

Во время обысков в них нашли форменную одежду полиции рф, символику оккупационных войск, георгиевские ленты, пропагандистские газеты, оружие, которое они незаконно забрали у местных жителей.

В настоящее время десятерым бывшим сотрудникам Чугуевского районного управления полиции ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).