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Офис Генпрокурора: На Чугуевщине десять эксполицейских работали на оккупантов

Общество 15:02   21.10.2022
Оксана Якушко

Десять эксполицейских с Харьковщины подозревают в госизмене, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Бывшие правоохранители во время войны сотрудничали с врагом, установило следствие. Они добровольно начали работать в псевдоправоохранительном органе оккупантов – «отделе полиции в городе Волчанск Харьковской области».

Во время обысков в них нашли форменную одежду полиции рф, символику оккупационных войск, георгиевские ленты, пропагандистские газеты, оружие, которое они незаконно забрали у местных жителей.

В настоящее время десятерым бывшим сотрудникам Чугуевского районного управления полиции ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области  сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 15:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Офис Генпрокурора: На Чугуевщине десять эксполицейских работали на оккупантов".