Офис Генпрокурора: На Чугуевщине десять эксполицейских работали на оккупантов
Десять эксполицейских с Харьковщины подозревают в госизмене, сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Бывшие правоохранители во время войны сотрудничали с врагом, установило следствие. Они добровольно начали работать в псевдоправоохранительном органе оккупантов – «отделе полиции в городе Волчанск Харьковской области».
Во время обысков в них нашли форменную одежду полиции рф, символику оккупационных войск, георгиевские ленты, пропагандистские газеты, оружие, которое они незаконно забрали у местных жителей.
В настоящее время десятерым бывшим сотрудникам Чугуевского районного управления полиции ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Читайте также: В Харьковской области СБУ поймали «на горячем» информатора россиянКатегории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: госизмена, офис генерального прокурора, харьковщина, Чугуевщина, эксполицейский; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 15:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Офис Генпрокурора: На Чугуевщине десять эксполицейских работали на оккупантов".