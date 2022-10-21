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Офіс Генпрокурора: На Чугуївщині десять експоліцейських працювали на окупантів

Події 15:02   21.10.2022
Оксана Якушко
Офіс Генпрокурора: На Чугуївщині десять експоліцейських працювали на окупантів

Десятьох експоліцейських із Харківщини підозрюють у держзраді, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Колишні правоохоронці під час війни обрали бік ворога, встановило слідство. Вони добровільно почали працювати у з псевдоправоохоронному органі окупантів – «відділі поліції у місті Вовчанськ Харківської області».

Під час обшуків в них знайшли формений одяг поліції РФ, символіку окупаційних військ, георгіївські стрічки, пропагандистські газети, зброю, яку ті незаконно забрали у місцевих мешканців.

Наразі десятьом колишнім співробітникам Чугуївського районного управління поліції ГУ Нацполіції України в Харківській області скадено повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 15:02;

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