Офіс Генпрокурора: На Чугуївщині десять експоліцейських працювали на окупантів

Десятьох експоліцейських із Харківщини підозрюють у держзраді, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Колишні правоохоронці під час війни обрали бік ворога, встановило слідство. Вони добровільно почали працювати у з псевдоправоохоронному органі окупантів – «відділі поліції у місті Вовчанськ Харківської області».

Під час обшуків в них знайшли формений одяг поліції РФ, символіку окупаційних військ, георгіївські стрічки, пропагандистські газети, зброю, яку ті незаконно забрали у місцевих мешканців.

Наразі десятьом колишнім співробітникам Чугуївського районного управління поліції ГУ Нацполіції України в Харківській області скадено повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).