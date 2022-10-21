Офіс Генпрокурора: На Чугуївщині десять експоліцейських працювали на окупантів
Десятьох експоліцейських із Харківщини підозрюють у держзраді, повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Колишні правоохоронці під час війни обрали бік ворога, встановило слідство. Вони добровільно почали працювати у з псевдоправоохоронному органі окупантів – «відділі поліції у місті Вовчанськ Харківської області».
Під час обшуків в них знайшли формений одяг поліції РФ, символіку окупаційних військ, георгіївські стрічки, пропагандистські газети, зброю, яку ті незаконно забрали у місцевих мешканців.
Наразі десятьом колишнім співробітникам Чугуївського районного управління поліції ГУ Нацполіції України в Харківській області скадено повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Читайте також: На Харківщині СБУ зловили «на гарячому» інформатора росіянКатегорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: державна зрада, офис генерального прокурора, харківщина, Чугуевщина, эксполицейский; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 15:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Офіс Генпрокурора: На Чугуївщині десять експоліцейських працювали на окупантів".