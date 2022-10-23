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Бойцы харьковской ТрО показали свою усовершенствованную пушку (фото)

Общество 21:05   23.10.2022
Алексей Наумов
Бойцы харьковской ТрО показали свою усовершенствованную пушку (фото)

Зенитную пушку умельцы харьковской теробороны установили на КрАЗ большой проходимости.

«Зенитно-артиллерийский комплекс С-60, использующий зенитную пушку АЗП-57 калибра 57 мм, мы установили на шасси бортового автомобиля КрАЗ-6322 с колесной формулой 6х6. Автомобиль повышенной проходимости обеспечил мобильность этому зенитно-артиллерийскому комплексу», — отметили в официальном telegram-канале 247 отдельного батальона 127 отдельной бригады ТрО Харькова.

Пушка харьковской теробороны в кузове КрАЗа

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«В современных условиях боевых действий, мы используем зенитную автоматическую пушку калибра 57-мм для стрельбы по наземным подвижным и стационарным целям, в том числе и полевым укреплением российских захватчиков», — пояснили защитники Харьковщины.

Напомним, харьковские умельцы из KRAKEN уже давно наловчились «доводить до ума» трофейную российскую технику. В ход идут даже запчасти, срезанные с «памятников» — военной техники, стоящей на постаментах в различных населенных пунктах.

Фото: Олег Пальчик.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 21:05;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковской ТрО показали свою усовершенствованную пушку (фото)".