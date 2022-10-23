Бойцы харьковской ТрО показали свою усовершенствованную пушку (фото)
Зенитную пушку умельцы харьковской теробороны установили на КрАЗ большой проходимости.
«Зенитно-артиллерийский комплекс С-60, использующий зенитную пушку АЗП-57 калибра 57 мм, мы установили на шасси бортового автомобиля КрАЗ-6322 с колесной формулой 6х6. Автомобиль повышенной проходимости обеспечил мобильность этому зенитно-артиллерийскому комплексу», — отметили в официальном telegram-канале 247 отдельного батальона 127 отдельной бригады ТрО Харькова.
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«В современных условиях боевых действий, мы используем зенитную автоматическую пушку калибра 57-мм для стрельбы по наземным подвижным и стационарным целям, в том числе и полевым укреплением российских захватчиков», — пояснили защитники Харьковщины.
Напомним, харьковские умельцы из KRAKEN уже давно наловчились «доводить до ума» трофейную российскую технику. В ход идут даже запчасти, срезанные с «памятников» — военной техники, стоящей на постаментах в различных населенных пунктах.
Фото: Олег Пальчик.Категории: Общество, Харьков; Теги: пушка, тероборона, техника; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 21:05;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы харьковской ТрО показали свою усовершенствованную пушку (фото)".