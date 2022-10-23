Бійці харківської ТрО показали свою вдосконалену гармату (фото)
Зенітну гармату умільці харківської тероборони встановили на КрАЗ великої прохідності.
Зенітно-артилерійський комплекс С-60, що використовує зенітну гармату АЗП-57 калібру 57 мм, ми встановили на шасі бортового автомобіля КрАЗ-6322 з колісною формулою 6х6. Автомобіль підвищеної прохідності забезпечив мобільність цьому зенітно-артилерійському комплексу”, – поділилися в офіційному Телеграм-каналі 247 окремого батальйону 127 окремої бригади ТрО Харкова.
Читайте також: Бійці харківської ТрО показали свою вдосконалену гармату (фото)
“У сучасних умовах бойових дій, ми використовуємо зенітну автоматичну гармату калібру 57-мм для стрільби по наземним рухомим та стаціонарним цілям, в тому чисті й польовим укріпленням російських загарбників”, – пояснили захисники Харківщини.
Нагадаємо, харківські умільці з KRAKEN вже давно призвичаїлися “доводити до розуму” трофейну російську техніку. У хід ідуть навіть запчастини, зрізані з “пам’ятників” – військової техніки, що стоїть на постаментах у різних населених пунктах.
Фото: Олег Пальчик.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: пушка, тероборона, техника; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Бійці харківської ТрО показали свою вдосконалену гармату (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 21:05;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці харківської ТрО показали свою вдосконалену гармату (фото)".