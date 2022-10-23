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Бійці харківської ТрО показали свою вдосконалену гармату (фото)

Суспільство 21:05   23.10.2022
Олексій Наумов
Бійці харківської ТрО показали свою вдосконалену гармату (фото)

Зенітну гармату умільці харківської тероборони встановили на КрАЗ великої прохідності.

Зенітно-артилерійський комплекс С-60, що використовує зенітну гармату АЗП-57 калібру 57 мм, ми встановили на шасі бортового автомобіля КрАЗ-6322 з колісною формулою 6х6. Автомобіль підвищеної прохідності забезпечив мобільність цьому зенітно-артилерійському комплексу”, – поділилися в офіційному Телеграм-каналі 247 окремого батальйону 127 окремої бригади ТрО Харкова.

Гармата харківської тероборони у кузові КрАЗу

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“У сучасних умовах бойових дій, ми використовуємо зенітну автоматичну гармату калібру 57-мм для стрільби по наземним рухомим та стаціонарним цілям, в тому чисті й польовим укріпленням російських загарбників”, – пояснили захисники Харківщини.

Нагадаємо, харківські умільці з KRAKEN вже давно призвичаїлися “доводити до розуму” трофейну російську техніку. У хід ідуть навіть запчастини, зрізані з “пам’ятників” – військової техніки, що стоїть на постаментах у різних населених пунктах.

Фото: Олег Пальчик.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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