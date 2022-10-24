Синегубов: 15 тысяч жителей на освобожденной Харьковщине получили деньги

Уже около 15 тысяч жителей из 62 деоккупированных населенных пунктов области получили по 1200 гривен разовой денежной помощи, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Вместе с восстановлением освобожденных территорий проходят мероприятия по поддержке и помощи людям, пережившим оккупацию. В общей сложности людям выплатили 18 млн грн. Денежные средства уже выдают жителям общин Харьковского, Чугуевского и Купянского районов», — отметил Синегубов.

Списки на выплату пособий сейчас формируют руководители деоккупированных громад. Эти списки передают «Укрпочте», чтобы потом люди получили средства вместе с пенсионными выплатами.

Олег Синегубов поблагодарил Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, Общество Красного Креста в Украине и «Укрпочту» за реализацию программы финансовой помощи жителям Харьковщины.

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