Синєгубов: 15 тисяч мешканців на звільненій Харківщині отримали гроші

Уже близько 15 тисяч мешканців із 62 деокупованих населених пунктів області отримали по 1200 гривень разової грошової допомоги, повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синєгубов.

«Разом з відновленням звільнених територій тривають заходи з підтримки та допомоги людям, які пережили окупацію. Загалом людям виплачено 18 млн грн. Кошти уже видаються жителям громад Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів», – зазначив Синєгубов.

Списки на виплату допомоги зараз формують керівники деокупованих громад. Ці списки передають “Укрпошті”, щоб потім люди отримали ці кошти разом з пенсійними виплатами.

Олег Синєгубов подякував Міністерству реінтеграції тимчасово окупованих територій, Товариству Червоного Хреста в Україні та “Укрпошті” за реалізацію програми фінансової допомоги мешканцям Харківщини.