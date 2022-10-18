Ще 300 мільйонів гривень на відновлення Харківщини виділив Кабмін

300 мільйонів гривень виділив Кабмін для Харківської області на першочергові роботи щодо відновлення пошкодженої інфраструктури.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль та уточнив, що додаткові гроші візьмуть у резервному фонді держбюджету.

Шмигаль також розповів, що уряд запускає програму “Відновлення” у межах роботи Фонду енергоефективності. Кошти з нього тепер можуть бути спрямовані, серед іншого, на фінансування часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених внаслідок агресії Росії.

Нагадаємо, 4 жовтня Кабмін також виділив 300 мільйонів гривень на відновлення інфраструктури звільнених територій Харківської області.