Ще 300 мільйонів гривень на відновлення Харківщини виділив Кабмін
300 мільйонів гривень виділив Кабмін для Харківської області на першочергові роботи щодо відновлення пошкодженої інфраструктури.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль та уточнив, що додаткові гроші візьмуть у резервному фонді держбюджету.
Шмигаль також розповів, що уряд запускає програму “Відновлення” у межах роботи Фонду енергоефективності. Кошти з нього тепер можуть бути спрямовані, серед іншого, на фінансування часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених внаслідок агресії Росії.
Нагадаємо, 4 жовтня Кабмін також виділив 300 мільйонів гривень на відновлення інфраструктури звільнених територій Харківської області.Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: восстановление, деньги, кабмин, харківщина; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 18:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще 300 мільйонів гривень на відновлення Харківщини виділив Кабмін".