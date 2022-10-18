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Ще 300 мільйонів гривень на відновлення Харківщини виділив Кабмін

Політика 18:57   18.10.2022
Олена Нагорна
Ще 300 мільйонів гривень на відновлення Харківщини виділив Кабмін

300 мільйонів гривень виділив Кабмін для Харківської області на першочергові роботи щодо відновлення пошкодженої інфраструктури.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль та уточнив, що додаткові гроші візьмуть у резервному фонді держбюджету.

Шмигаль також розповів, що уряд запускає програму “Відновлення” у межах роботи Фонду енергоефективності. Кошти з нього тепер можуть бути спрямовані, серед іншого, на фінансування часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених внаслідок агресії Росії.

Нагадаємо, 4 жовтня Кабмін також виділив 300 мільйонів гривень на відновлення інфраструктури звільнених територій Харківської області.

Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 18:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще 300 мільйонів гривень на відновлення Харківщини виділив Кабмін".