Еще 300 миллионов гривен на восстановление Харьковщины выделил Кабмин
Фото: сайт Кабмина
300 миллионов гривен выделил Кабмин для Харьковской области на первоочередные работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и уточнил, что дополнительные деньги возьмут в резервном фонде госбюджета.
Шмыгаль также рассказал, что правительство запускает программу «Восстановление» в рамках работы Фонда энергоэффективности. Средства из него теперь могут быть направлены, среди прочего, на финансирование частичного восстановления жилых зданий, поврежденных в результате агрессии России.
Напомним, что 4 октября Кабмин также выделил 300 миллионов гривен на восстановление инфраструктуры освобожденных территорий Харьковской области.Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: восстановление, деньги, кабмин, харьковщина; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 18:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще 300 миллионов гривен на восстановление Харьковщины выделил Кабмин".