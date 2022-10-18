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Еще 300 миллионов гривен на восстановление Харьковщины выделил Кабмин

Общество 18:57   18.10.2022
Елена Нагорная
Еще 300 миллионов гривен на восстановление Харьковщины выделил Кабмин Фото: сайт Кабмина

300 миллионов гривен выделил Кабмин для Харьковской области на первоочередные работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и уточнил, что дополнительные деньги возьмут в резервном фонде госбюджета.

Шмыгаль также рассказал, что правительство запускает программу «Восстановление» в рамках работы Фонда энергоэффективности. Средства из него теперь могут быть направлены, среди прочего, на финансирование частичного восстановления жилых зданий, поврежденных в результате агрессии России.

Напомним, что 4 октября Кабмин также выделил 300 миллионов гривен на восстановление инфраструктуры освобожденных территорий Харьковской области.

Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще 300 миллионов гривен на восстановление Харьковщины выделил Кабмин".