Live
  • Понедельник 24.10.2022
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.64
    • 🟢

В Харькове за прошлую неделю починили более 130 лифтов

Общество 16:36   24.10.2022
Оксана Якушко

Сейчас в городских домах коммунальной формы собственности Харькова работает 6356 лифтов, сообщил Харьковский горсовет. 

За прошедшую неделю специалисты КСП «Харьковгорлифт» запустили 34 лифта в Шевченковском, Киевском, Немышлянском, Салтовском, Слободском, Новобаварском, Основянском и Холодногорском районах.

Кроме того, на прошлой неделе включили 57 лифтов в многоэтажках Киевского района (Пятихатки — 34, Северная Салтовка — 21, поселок Жуковского — 2), в жилых массивах, ранее подвергавшихся наибольшим обстрелам.

Также «Харьковгорлифт» продолжает ремонтировать электросети в подвальных помещениях, служащих временными укрытиями.

Читайте также: В Харькове работает более 600 лифтов, но из-за обстрелов аварии возникают ежедневно

Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

17:20
Вследствие обстрела села вблизи границы на Харьковщине был ранен тракторист
14:53
В Харькове за финансовой помощью от ООН обратились 347 человек
12:41
Выманивал деньги и велосипеды: В Харькове будут судить мошенника
09:57
В Харькове продолжают готовить убежища в подвалах (фото)
18:11
В мэрии обещают на днях открыть для проезда часть улицы Веснина в Харькове

Вы читали новость: «В Харькове за прошлую неделю починили более 130 лифтов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 16:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове за прошлую неделю починили более 130 лифтов".