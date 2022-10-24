В Харькове за прошлую неделю починили более 130 лифтов
Сейчас в городских домах коммунальной формы собственности Харькова работает 6356 лифтов, сообщил Харьковский горсовет.
За прошедшую неделю специалисты КСП «Харьковгорлифт» запустили 34 лифта в Шевченковском, Киевском, Немышлянском, Салтовском, Слободском, Новобаварском, Основянском и Холодногорском районах.
Кроме того, на прошлой неделе включили 57 лифтов в многоэтажках Киевского района (Пятихатки — 34, Северная Салтовка — 21, поселок Жуковского — 2), в жилых массивах, ранее подвергавшихся наибольшим обстрелам.
Также «Харьковгорлифт» продолжает ремонтировать электросети в подвальных помещениях, служащих временными укрытиями.
Читайте также: В Харькове работает более 600 лифтов, но из-за обстрелов аварии возникают ежедневноКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: лифт, ремонт, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове за прошлую неделю починили более 130 лифтов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 16:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове за прошлую неделю починили более 130 лифтов".