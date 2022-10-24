В Харькове за прошлую неделю починили более 130 лифтов

Сейчас в городских домах коммунальной формы собственности Харькова работает 6356 лифтов, сообщил Харьковский горсовет.

За прошедшую неделю специалисты КСП «Харьковгорлифт» запустили 34 лифта в Шевченковском, Киевском, Немышлянском, Салтовском, Слободском, Новобаварском, Основянском и Холодногорском районах.

Кроме того, на прошлой неделе включили 57 лифтов в многоэтажках Киевского района (Пятихатки — 34, Северная Салтовка — 21, поселок Жуковского — 2), в жилых массивах, ранее подвергавшихся наибольшим обстрелам.

Также «Харьковгорлифт» продолжает ремонтировать электросети в подвальных помещениях, служащих временными укрытиями.