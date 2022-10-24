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У Харкові за минулий тиждень полагодили понад 130 ліфтів

Суспільство 16:36   24.10.2022
Оксана Якушко
У Харкові за минулий тиждень полагодили понад 130 ліфтів

Наразі у міських будинках комунальної форми власності Харкова працює 6356 ліфтів, повідомила Харківська міськрада. 

За минулий тиждень фахівці КСП «Харківміськліфт» запустили 34 ліфти у Шевченківському, Київському, Немишлянському, Салтівському, Слобідському, Новобаварському, Основ’янському та Холодногірському районах.

Крім того, минулого тижня включили 57 ліфтів в багатоповерхівках Київського району (П’ятихатки – 34, Північна Салтівка – 21, селище Жуковського – 2), у житлових масивах, що раніше зазнавали найбільших обстрілів.

Також  «Харківміськліфт» продовжує ремонтувати електромережі у підвальних приміщеннях, які слугують тимчасовими укриттями.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 16:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові за минулий тиждень полагодили понад 130 ліфтів".