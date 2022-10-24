У Харкові за минулий тиждень полагодили понад 130 ліфтів
Наразі у міських будинках комунальної форми власності Харкова працює 6356 ліфтів, повідомила Харківська міськрада.
За минулий тиждень фахівці КСП «Харківміськліфт» запустили 34 ліфти у Шевченківському, Київському, Немишлянському, Салтівському, Слобідському, Новобаварському, Основ’янському та Холодногірському районах.
Крім того, минулого тижня включили 57 ліфтів в багатоповерхівках Київського району (П’ятихатки – 34, Північна Салтівка – 21, селище Жуковського – 2), у житлових масивах, що раніше зазнавали найбільших обстрілів.
Також «Харківміськліфт» продовжує ремонтувати електромережі у підвальних приміщеннях, які слугують тимчасовими укриттями.
Читайте також: У Харкові працює понад 600 ліфтів, але через обстріл аварії виникають щодняКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: лифт, ремонт, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові за минулий тиждень полагодили понад 130 ліфтів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 16:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові за минулий тиждень полагодили понад 130 ліфтів".