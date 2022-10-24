У Харкові за минулий тиждень полагодили понад 130 ліфтів

Наразі у міських будинках комунальної форми власності Харкова працює 6356 ліфтів, повідомила Харківська міськрада.

За минулий тиждень фахівці КСП «Харківміськліфт» запустили 34 ліфти у Шевченківському, Київському, Немишлянському, Салтівському, Слобідському, Новобаварському, Основ’янському та Холодногірському районах.

Крім того, минулого тижня включили 57 ліфтів в багатоповерхівках Київського району (П’ятихатки – 34, Північна Салтівка – 21, селище Жуковського – 2), у житлових масивах, що раніше зазнавали найбільших обстрілів.

Також «Харківміськліфт» продовжує ремонтувати електромережі у підвальних приміщеннях, які слугують тимчасовими укриттями.