Военные очищают Харьковщину от обломков российского Су-30 (фото, видео)
Жуналист Юрий Бутусов опубликовал в telegram видеоролик, на котором воины ВСУ разбирают обломки сбитого российского самолета Су-30.
«Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады расчищают украинские земли от обломков подбитого российского Су-30 СМ с бортовым номером «RF-81771″. Примерная стоимость этого самолета $50 млн. Вероятно, он был сбит на Харьковщине», — прокомментировал Бутусов.
На видео один из участников расчистки Украины от обломков «русского мира» комментирует: «Вот так строились города и рушились империи… зла».
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А также благодарит волонтера Сергея Притулу за приобретенный для бригады тягач и намекает: «Мы надеемся на еще один».Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Бутусов, самолет, сбили, Су-30; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 10:18;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные очищают Харьковщину от обломков российского Су-30 (фото, видео)".