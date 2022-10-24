Военные очищают Харьковщину от обломков российского Су-30 (фото, видео)

Жуналист Юрий Бутусов опубликовал в telegram видеоролик, на котором воины ВСУ разбирают обломки сбитого российского самолета Су-30.

«Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады расчищают украинские земли от обломков подбитого российского Су-30 СМ с бортовым номером «RF-81771″. Примерная стоимость этого самолета $50 млн. Вероятно, он был сбит на Харьковщине», — прокомментировал Бутусов.

На видео один из участников расчистки Украины от обломков «русского мира» комментирует: «Вот так строились города и рушились империи… зла».

А также благодарит волонтера Сергея Притулу за приобретенный для бригады тягач и намекает: «Мы надеемся на еще один».