Live
  • Понедельник 24.10.2022
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.64

Военные очищают Харьковщину от обломков российского Су-30 (фото, видео)

Общество 10:18   24.10.2022
Алексей Наумов
Военные очищают Харьковщину от обломков российского Су-30 (фото, видео)

Жуналист Юрий Бутусов опубликовал в telegram видеоролик, на котором воины ВСУ разбирают обломки сбитого российского самолета Су-30.

«Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады расчищают украинские земли от обломков подбитого российского Су-30 СМ с бортовым номером «RF-81771″. Примерная стоимость этого самолета $50 млн. Вероятно, он был сбит на Харьковщине», — прокомментировал Бутусов.

На видео один из участников расчистки Украины от обломков «русского мира» комментирует: «Вот так строились города и рушились империи… зла».

Читайте также: 92 ОМБр захватила в боях под Харьковом российскую гаубицу «Акация» (видео)

А также благодарит волонтера Сергея Притулу за приобретенный для бригады тягач и намекает: «Мы надеемся на еще один».

Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Алексей Наумов

Новости по теме:

20:03
Российский БТР на Харьковщине «перешел» на сторону Украины (фото)
17:20
В Харьковской области сбили российский беспилотник «Тахион»
22:52
Вражеский вертолет Ка-52 сбили на Харьковщине — Геращенко
13:41
92 ОМБр уничтожила под Купянском комплекс с дронами «Орлан-10» (видео)
14:06
«Российский лендлиз»: ВСУ показали склад, захваченный на Харьковщине (видео)

Вы читали новость: «Военные очищают Харьковщину от обломков российского Су-30 (фото, видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 10:18;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные очищают Харьковщину от обломков российского Су-30 (фото, видео)".