Військові очищають Харківщину від уламків російського Су-30 (фото, відео)

Жуналіст Юрій Бутусов опублікував у телеграмі відеоролик, на якому воїни ЗСУ розбирають уламки збитого російського літака Су-30.

“Бійці 54-ї окремої механізованої бригади розчищають українські землі від уламків підбитого російського Су-30 СМ з бортовим номером “RF-81771″. Приблизна вартість цього літака $50 млн. Ймовірно, його було збито на Харківщині”, – прокоментував Бутусов.

На відео один із учасників розчищення України від уламків “русского мира” коментує: “От так будувалися міста та руйнувалися імперії… зла”.

А також дякує волонтерові Сергієві Притулі за придбаний для бригади тягач і натякає: “Ми сподіваємося на ще один”.