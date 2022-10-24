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Військові очищають Харківщину від уламків російського Су-30 (фото, відео)

Суспільство 10:18   24.10.2022
Алексей Наумов
Військові очищають Харківщину від уламків російського Су-30 (фото, відео)

Жуналіст Юрій Бутусов опублікував у телеграмі відеоролик, на якому воїни ЗСУ розбирають уламки збитого російського літака Су-30.

“Бійці 54-ї окремої механізованої бригади розчищають українські землі від уламків підбитого російського Су-30 СМ з бортовим номером “RF-81771″. Приблизна вартість цього літака $50 млн. Ймовірно, його було збито на Харківщині”, – прокоментував Бутусов.

На відео один із учасників розчищення України від уламків “русского мира” коментує: “От так будувалися міста та руйнувалися імперії… зла”.

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А також дякує волонтерові Сергієві Притулі за придбаний для бригади тягач і натякає: “Ми сподіваємося на ще один”.

Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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