Військові очищають Харківщину від уламків російського Су-30 (фото, відео)
Жуналіст Юрій Бутусов опублікував у телеграмі відеоролик, на якому воїни ЗСУ розбирають уламки збитого російського літака Су-30.
“Бійці 54-ї окремої механізованої бригади розчищають українські землі від уламків підбитого російського Су-30 СМ з бортовим номером “RF-81771″. Приблизна вартість цього літака $50 млн. Ймовірно, його було збито на Харківщині”, – прокоментував Бутусов.
На відео один із учасників розчищення України від уламків “русского мира” коментує: “От так будувалися міста та руйнувалися імперії… зла”.
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А також дякує волонтерові Сергієві Притулі за придбаний для бригади тягач і натякає: “Ми сподіваємося на ще один”.Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Бутусов, самолет, сбили, Су-30; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 10:18;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові очищають Харківщину від уламків російського Су-30 (фото, відео)".