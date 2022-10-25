В Харькове нашелся последователь оккупантов: мужчина украл «стиралку»

Российские захватчики определенно повысили популярность банальной бытовой техники как объекта «охоты» для воров. О попытке в Харькове украсть «стиралку» сообщили в полиции.

«Сотрудники отдела криминальной полиции ХРУП № 3 установили 56-летнего злоумышленника, который проник в автомобиль «ГАЗ 3302″ и украл стиральную машинку. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления», — сообщил в традиционном посте о работе полицейских за сутки начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также за минувшие сутки в Харькове во время комендантского часа вор проник в магазин.

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«В Салтовском районе Харькова полицейские разоблачили правонарушителя, который во время комендантского часа проник в магазин и совершил кражу товаров на общую сумму более 12 тысяч гривен», — отметил Тимошко.