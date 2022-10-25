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У Харкові знайшовся послідовник окупантів: чоловік вкрав пральну машинку

Події 09:50   25.10.2022
Олексій Наумов
У Харкові знайшовся послідовник окупантів: чоловік вкрав пральну машинку

Російські загарбники виразно підвищили популярність банальної побутової техніки як об’єкта “полювання” для злодіїв. Про спробу у Харкові вкрасти “пралку” повідомили в поліції.

“Співробітники відділу кримінальної поліції ХРУП № 3 встановили 56-річного зловмисника, який проник у автомобіль “ГАЗ 3302″ і вкрав пральну машинку. Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину”, – повідомив у традиційному пості про роботу поліцейських за добу начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.

Також за минулу добу в Харкові під час комендантської години злодій проник до магазину.

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    • “У Салтівському районі Харкова поліцейські викрили правопорушника, який під час комендантської години проник до магазину та скоїв крадіжку товарів на загальну суму понад 12 тисяч гривень”, – зазначив Тимошко.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 09:50;

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