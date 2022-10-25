У Харкові знайшовся послідовник окупантів: чоловік вкрав пральну машинку

Російські загарбники виразно підвищили популярність банальної побутової техніки як об’єкта “полювання” для злодіїв. Про спробу у Харкові вкрасти “пралку” повідомили в поліції.

“Співробітники відділу кримінальної поліції ХРУП № 3 встановили 56-річного зловмисника, який проник у автомобіль “ГАЗ 3302″ і вкрав пральну машинку. Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину”, – повідомив у традиційному пості про роботу поліцейських за добу начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.

Також за минулу добу в Харкові під час комендантської години злодій проник до магазину.

“У Салтівському районі Харкова поліцейські викрили правопорушника, який під час комендантської години проник до магазину та скоїв крадіжку товарів на загальну суму понад 12 тисяч гривень”, – зазначив Тимошко.