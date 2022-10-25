У Харкові знайшовся послідовник окупантів: чоловік вкрав пральну машинку
Російські загарбники виразно підвищили популярність банальної побутової техніки як об’єкта “полювання” для злодіїв. Про спробу у Харкові вкрасти “пралку” повідомили в поліції.
“Співробітники відділу кримінальної поліції ХРУП № 3 встановили 56-річного зловмисника, який проник у автомобіль “ГАЗ 3302″ і вкрав пральну машинку. Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину”, – повідомив у традиційному пості про роботу поліцейських за добу начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.
Також за минулу добу в Харкові під час комендантської години злодій проник до магазину.
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“У Салтівському районі Харкова поліцейські викрили правопорушника, який під час комендантської години проник до магазину та скоїв крадіжку товарів на загальну суму понад 12 тисяч гривень”, – зазначив Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 09:50;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові знайшовся послідовник окупантів: чоловік вкрав пральну машинку".