Оккупанты назначили таможенника замминистра промышленности Харьковщины

Но с собой столь ценного кадра оккупанты не забрали. В итоге бывшего таможенного инспектора, временно достигшего невероятных карьерных высот, задержали следователи ГБР.

«До активной фазы агрессии РФ коллаборант работал главным государственным инспектором одного из таможенных постов Харьковской таможни, а когда пришли россияне — стал «заместителем министра по промышленности» оккупационной администрации», — сообщила пресс-служба ГБР.

Что именно «развивал» «замминистра» не представляется возможным выяснить, ведь его «хозяева» как раз методично обстрелами уничтожали ту саму отрасль, которую ему полагалось развивать. Но это не мешало коллаборанту агитировать местное население переходить на сторону РФ.

«В частности, он подбирал кадры для оккупационной таможни, которая должна была располагаться между временно оккупированной частью Харьковщины и так называемыми «ЛНР» и «ДНР». Для кандидатов злоумышленник организовал обучение и проверял знание российского законодательства», — отметили следователи.

«Замминистра» так вошел в агитаторский раж, что даже стал одним из главных действующих лиц во время «празднования» дня флага России в Купянске. Почему во время массого бегства «освободителей» опытный таможенник так и не смог следом за ними пересечь границу, на которой «героически трудился» долгие годы, неизвестно. Он почему-то решил сбежать из Купянска в Харьков. Но так его нашли работники ГБР. Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору.