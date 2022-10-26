Окупанти призначили митника заступником міністра промисловості Харківщини

Але із собою такого цінного кадра окупанти не забрали. У результаті колишнього митного інспектора, який тимчасово досяг неймовірних кар’єрних висот, затримали слідчі ДБР.

“До активної фази агресії РФ колаборант працював головним державним інспектором одного з митних постів Харківської митниці, а коли прийшли росіяни – став “заступником міністра з промисловості” окупаційної адміністрації”, – повідомила пресслужба ДБР.

Що саме “розвивав” “заступник міністра” неможливо з’ясувати, адже його “господарі” якраз методично обстрілами знищували ту саму галузь, яку йому належало розвивати. Але це не заважало колаборанту агітувати місцеве населення переходити на бік РФ.

“Зокрема, він підбирав кадри для окупаційної митниці, яка мала розташовуватися між тимчасово окупованою частиною Харківщини та так званими “ЛНР” та “ДНР”. Для кандидатів зловмисник організував навчання та перевіряв знання російського законодавства”, – зазначили слідчі.

“Замміністра” так увійшов до агітаторського ражу, що навіть став однією з головних дійових осіб під час “святкування” дня прапора Росії в Куп’янську. Чому під час масової втечі “освободителей” досвідчений митник так і не зміг слідом за ними перетнути кордон, на якому “героїчно працював” довгі роки, невідомо. Він чомусь вирішив втекти з Куп’янська до Харкова. Але його знайшли працівники ДБР. Чоловіку повідомили про підозру в колабораціонізмі та пособництві державі-агресору.