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Силы обороны отбили атаку армии РФ на севере Харьковщины

Происшествия 07:26   26.10.2022
Алексей Наумов
Силы обороны отбили атаку армии РФ на севере Харьковщины

Войска РФ очередной раз пробовали крепость обороны защитников Харьковщины в районе Терновой.

От отбитой атаке оккупантов в районе неселенного пункта Терновая сообщил в утренней сводке по состоянию на 6:00 26 октября Генштаб ВСУ.

Также в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки россияне нанесли по Украине 5 ракетных и до 30 авиационных ударов, а также били из РСЗО. В Харьковской области под такие удары попал поселок Приколотное в Купянском районе. По другим населенным пунктам области стреляли из артиллерии и минометов.

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    • «Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольховатка, Бударки, Шевченково, Стрелечья и Двуречная», — отметили в Генштабе.

    На Купянском районе под обстрелом оказались Берестовое и Першотравневое.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 07:26;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ очередной раз пробовали крепость обороны защитников Харьковщины в районе Терновой".