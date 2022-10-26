Силы обороны отбили атаку армии РФ на севере Харьковщины
Войска РФ очередной раз пробовали крепость обороны защитников Харьковщины в районе Терновой.
От отбитой атаке оккупантов в районе неселенного пункта Терновая сообщил в утренней сводке по состоянию на 6:00 26 октября Генштаб ВСУ.
Также в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки россияне нанесли по Украине 5 ракетных и до 30 авиационных ударов, а также били из РСЗО. В Харьковской области под такие удары попал поселок Приколотное в Купянском районе. По другим населенным пунктам области стреляли из артиллерии и минометов.
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«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольховатка, Бударки, Шевченково, Стрелечья и Двуречная», — отметили в Генштабе.
На Купянском районе под обстрелом оказались Берестовое и Першотравневое.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 07:26;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ очередной раз пробовали крепость обороны защитников Харьковщины в районе Терновой".