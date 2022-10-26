Сили оборони відбили атаку армії РФ на півночі Харківщини

Війська РФ вкотре пробували міць оборони захисників Харківщини в районі Тернової.

Про відбиту атаку окупантів у районі неселеного пункту Тернова повідомив у ранковому зведенні станом на 6:00 26 жовтня Генштаб ЗСУ.

Також у Генштабі повідомили, що минулої доби росіяни завдали по Україні 5 ракетних і до 30 авіаційних ударів, а також били з РСЗВ. У Харківській області під такі удари потрапило селище Приколотне в Куп’янському районі. По інших населених пунктах області стріляли з артилерії та мінометів.

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“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямі – з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна”, – зазначили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку під обстрілом опинилися Берестове та Першотравневе.