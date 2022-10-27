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Без участка на севере от Купянска Сватово противнику не удержать — Машовец

Общество 08:37   27.10.2022
Алексей Наумов
Без участка на севере от Купянска Сватово противнику не удержать — Машовец

Координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец пояснил, почему российская армия отчаянно борется за оставшийся оккупированным процент Харьковской области.

По мнению военного обозревателя российское командование понимает, что без удержания участка к северу от Купянска Сватово также не удержать.

«Поэтому было очевидно, что этот «стык» будет удерживаться противником при любых обстоятельствах», — считает Машовец.

Он также сообщил имеющуюся информацию о силах армии РФ, которые действуют в этом районе.

«На стыке Луганской, Харьковской областей и территории РФ, северо-западнее Сватово, противник сосредоточил группировку из 5-6 БТГр (возможно до 8-и БТГр) и до 2-х усиленных рот из состава 18-й мсд 11-го АК и подразделений 1-й гв. ТА, усиленных отдельными силами и средствами 20-й ОВА. Очевидно, что замысел противника состоит в попытке создать реальную угрозу мощного контрнаступления во фланг украинской группировке, которая сейчас приближается к Сватово со стороны Купянска… а также стремлении обеспечить надежный контроль района Нижней Дуванки и дороги Р-66 на участке Троицкое – Сватово», — считает аналитик.

По мнению Машовца, российская армия стянула войска на север с целью в удобный для себя момент ударить в левый фланг украинским войскам, которые попробуют «брать Сватово» вдоль дороги Купянск — Сватово. При этом военный обозреватель считает, что резервов для проведения подобных атак у врага недостаточно. А прибывающие мобилизированные и зэки из «Вагнера» не годятся для сложных видов боевых действий.

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    • «Кроме того, очевидно, что активные действия ВСУ юго-западнее и западнее Сватово (со стороны Боровой) оказывают существенное влияние на планы противника. Потому что ему приходится выдергивать значительную часть из тех сил и средств, которые предназначаются для формирования северной ударной тактической группы, именно на «локализацию» действий ВСУ», — пояснил Машовец.

    При этом аналитик считает, что командование Сил обороны уже действует на этом участке фронта на упреждение, «следствием чего стало освобождение ряда населенных пунктов, и теперь любые попытки противника зайти «во фланг и тыл» украинской группировке, которая уже вышла на ближние подступы к Сватово, скажем так, будут очень и очень существенно усложнены».

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 08:37;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец пояснил, почему российская армия отчаянно борется за оставшийся оккупированным процент Харьковской области".