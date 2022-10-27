Без ділянки на півночі від Куп’янська Сватове ворогу не втримати – Машовець

Координатор групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець пояснив, чому російська армія відчайдушно бореться за відсоток Харківської області, що залишився окупованим.

На думку військового оглядача, російське командування розуміє, що без утримання ділянки на північ від Куп’янська Сватове також не втримати.

“Тому було очевидно, що цей “стик” утримуватиметься противником за будь-яких обставин”, – вважає Машовець.

Він також повідомив наявну інформацію про сили армії РФ, які діють у цьому районі.

“На стику Луганської, Харківської областей і території РФ, на північний захід від Сватового, противник зосередив угруповання з 5-6 БТГр (можливо до 8-ми БТГр) і до 2-х посилених рот зі складу 18-ї мсд 11-го АК і підрозділів 1-ї гв. ТА, посилених окремими силами та засобами 20-ї ОВА. Очевидно, що задум противника полягає у спробі створити реальну загрозу потужного контрнаступу у фланг українського угруповання, яке зараз наближається до Сватового з боку Куп’янська… а також прагнення забезпечити надійний контроль району Нижньої Дуванки та дороги Р-66 на ділянці Троїцьке – Сватове”, – вважає аналітик.

На думку Машовця, російська армія стягнула війська на північ з метою в зручний для себе момент вдарити у лівий фланг українським військам, які спробують “брати Сватове” вздовж дороги Куп’янськ – Сватове. При цьому військовий оглядач вважає, що резервів для проведення подібних атак у ворога недостатньо. А мобілізовані і зеки з “Вагнера”, які прибувають, не годяться для складних видів бойових дій.

“Крім того, очевидно, що активні дії ЗСУ на південний захід і на захід від Сватового (з боку Борової) мають суттєвий вплив на плани противника. Тому що йому доводиться висмикувати значну частину з тих сил і засобів, які призначаються для формування північної ударної тактичної групи, саме на “локалізацію” дій ЗСУ”, – пояснив Машовець.

При цьому аналітик вважає, що командування Сил оборони вже діє на цій ділянці фронту на випередження, “наслідком чого стало звільнення низки населених пунктів, і тепер будь-які спроби противника зайти “у фланг і тил” українському угрупованню, яке вже вийшло на ближні підступи до Сватового , скажімо так, будуть дуже і дуже суттєво ускладнені”.