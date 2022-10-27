Купянск оказался под мощным вражеским обстрелом

Генштаб ВСУ перечислил Купянск среди населенных пунктов, по которым в течение суток российская амия нанеса авиа- и ракетные удары, а также била из РСЗО.

«В течение суток противник нанес 18 авиационных и 4 ракетных удара и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары пришлись по городам Купянск, Дружковка и Запорожье», — сказано в сводке Генштаба на 6:00 27 октября.

Помимо Купянска, под вражеским обстрелом (из минометов, танков и артиллерии) оказались еще 10 населенных пунктов на Харьковщине.

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«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – с территории Российской Федерации, с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелечья, Двуречная, Каменка, Красное и Старица. На Купянском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка и Фиголовка», — перечислили в ГШ.