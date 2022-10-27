Live
  • Четверг 27.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.64
    • 🟢

Купянск оказался под мощным вражеским обстрелом

Происшествия 07:15   27.10.2022
Алексей Наумов
Купянск оказался под мощным вражеским обстрелом

Генштаб ВСУ перечислил Купянск среди населенных пунктов, по которым в течение суток российская амия нанеса авиа- и ракетные удары, а также била из РСЗО.

«В течение суток противник нанес 18 авиационных и 4 ракетных удара и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары пришлись по городам Купянск, Дружковка и Запорожье», — сказано в сводке Генштаба на 6:00 27 октября.

Помимо Купянска, под вражеским обстрелом (из минометов, танков и артиллерии) оказались еще 10 населенных пунктов на Харьковщине.

  • Читайте также: На Харьковщине оккупанты запрещают людям выезжать из населенного пункта

    • «Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – с территории Российской Федерации, с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелечья, Двуречная, Каменка, Красное и Старица. На Купянском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка и Фиголовка», — перечислили в ГШ.

    Автор: Алексей Наумов

    Новости по теме:

    21:05
    В частном секторе Купянска газ уже есть, а в многоэтажках появится на днях
    20:00
    На Харьковщине оккупанты запрещают людям выезжать из населенного пункта
    18:37
    14 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб
    15:05
    В Купянске до конца недели обещают сделать «стабильный интернет»
    07:26
    Силы обороны отбили атаку армии РФ на севере Харьковщины

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Купянск оказался под мощным вражеским обстрелом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 07:15;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ перечислил Купянск среди населенных пунктов, по которым в течение суток российская амия нанеса авиа- и ракетные удары, а также била из РСЗО".