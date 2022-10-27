Куп’янськ опинився під потужним ворожим обстрілом
Генштаб ЗСУ перерахував Куп’янськ серед населених пунктів, по яких протягом доби російська амія завдала авіа- та ракетних ударів, а також била з РСЗВ.
“Протягом доби противник завдав 18 авіаційних та 4 ракетних ударів і здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ворожі удари припали по містах Куп’янськ, Дружківка та Запоріжжя”, – сказано у зведенні Генштабу на 6:00 27 жовтня.
Крім Куп’янська, під ворожим обстрілом (з мінометів, танків та артилерії) опинилися ще 10 населених пунктів на Харківщині.
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“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з території Російської Федерації, з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне та Стариця; на Куп’янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фиголівка”, – перерахували в ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 07:15;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ перерахував Куп’янськ серед населених пунктів, по яких протягом доби російська амія завдала авіа- та ракетних ударів, а також била з РСЗВ".