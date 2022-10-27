Над центром Харькова запустили боевой дрон «Кажан» (сюжет)

Украинцы надонатили 1,7 млн ​​грн на нужды армии – через соцсети. На эти деньги закупили три ударных «Кажана», которые предусмотрены для сброса боеприпасов. Технику передали военным в центре Харькова.

«Кажани» полетели в подразделения к бойцам Нацгвардии, спецподразделению ГУР МО «KRAKEN» и ССО «Азов». Как работают дроны и что с ними планируют делать бойцы, – в сюжете МГ «Объектив».

Над центром Харькова кружит боевой дрон «Кажан». Военные его называют бомбардировщиком, ведь он предназначен для сброса боеприпасов.

Вот снизу дрона есть пазы для закрепления боеприпасов, вырезанные. Он сбрасывает сразу по два боеприпаса. Можно сказать простым языком – это обычные веревки с кольцом. Кольцо входит в специальный паз — механизм, имеющий замок. И, соответственно, когда замок открывается – кольцо отпускается и сбрасываются. Теперь вместо боеприпасов мы используем обычные полуторалитровые бутылки.

Это — демонстрация работы «народных дронов» — украинцы надонатили 1,7 млн ​​грн через соцсети для бойцов на передовой. За эти средства приобрели три боевых квадрокоптера – по одному отдали спецподразделениям Нацгвардии, «Азову» и «KRAKEN». Бойцы довольны. Говорят: эффективность использования такого оружия на передовой – высокая.

«Горыныч», военнослужащий полка ССО «Азов»

Если у нас вражеская бронетехника на дистанции до 6 километров, чтобы не использовать десяток боеприпасов для уничтожения — используются эти дроны, которые точечно подлетают и сбрасывают взрывчатку непосредственно на технику врага.

Дрон хоть и имеет значительные размеры, но попасть по нему непросто, говорят военные. Он развивает скорость до 120 км/ч. В воздухе может находиться от 20 до 40 минут. Поднимает в общей сложности до 20 килограмм веса.

«Люба», военнослужащий спецподразделения ГУР МО «KRAKEN»

— Наше подразделение уже работало с ними несколько раз – выявлял цели, он полностью отрабатывал. То есть уже практика есть.

– Успешно?

– Успешно. Как минимум три типа боеприпасов, которыми пользуемся: 60-е, 82-е и 122-е мины.

Чтобы нанести удар по скоплению вражеской силы или техники – достаточно всего двух-трех человек, именно столько входит в состав команды, обслуживающей один дрон. «Кажан» можно использовать и ночью.

«Горыныч», военнослужащий полка ССО «Азов»

Там обычная камера с десятикратным оптическим зумом и достаточно простая, но эффективная камера с тепловизором. То есть, для выявления враждебных целей ночью и ориентировки.

Один дрон уже выполняет боевые задачи, другие два повезут на передовую в ближайшее время.