Над центром Харкова запустили бойовий дрон “Кажан” (сюжет)
Українці надонатили 1,7 млн грн на потреби армії – через соцмережі. На ці гроші закупили три ударні “Кажани”, які передбачені для скидання боєприпасів. Техніку передали військовим у центрі Харкова.
“Кажани” полетіли до бійців підрозділів Нацгвардії, спецпідрозділу ГУР МО “KRAKEN” та ССО “Азов”. Як працюють дрони і що з ними планують робити бійці – в сюжеті МГ “Об’єктив”.
Над центром Харкова кружляє бойовий дрон “Кажан”. Військові його називають бомбардувальником, адже він призначений для скидання боєприпасів.
Ось знизу дрону є вирізані пази для закріплення боєприпасів. Він скидає одразу по два боєприпаси. Можна сказати простою мовою – це звичайні мотузки з кільцем. Кільце входить у спеціальний паз – механізм, що має замок. І, відповідно, коли замок відкривається – кільце відпускається та скидаються. Зараз замість боєприпасів ми використовуємо звичайні півторалітрові пляшки.
Це – демонстрація роботи “народних дронів” – українці надонатили 1,7 млн грн через соцмережі для бійців на передовій. За ці кошти придбали три бойові квадрокоптери – по одному віддали спецпідрозділам Нацгвардії, “Азову” та “KRAKEN”. Бійці задоволені. Кажуть: ефективність використання такої зброї на передовій – висока.
“Горинич”, військовослужбовець полку ССО “Азов”
Якщо у нас ворожа бронетехніка на дистанції до 6 кілометрів, щоб не використати десяток боєприпасів для знищення – використовуються ці дрони, які точково підлітають та скидають вибухівку безпосередньо на техніку ворога.
Дрон хоч і має значні розміри, але влучити по ньому непросто, кажуть військові. Він розвиває швидкість до 120 км/год. У повітрі може бути від 20 до 40 хвилин. Піднімає загалом до 20 кілограмів ваги.
“Люба”, військовослужбовець спецпідрозділу ГУР МО “KRAKEN”
– Наш підрозділ уже працював із ними кілька разів – виявляв цілі, він повністю відпрацьовував. Тобто вже є практика.
– Успішно?
– Успішно. Як мінімум три типи боєприпасів, якими користуємося: 60-ті, 82-і та 122-і міни.
Щоб завдати удару по скупченню ворожої сили або техніки – достатньо двох-трьох людей, саме стільки входить до складу команди, яка обслуговує один дрон. “Кажан” можна використовувати й уночі.
“Горинич”, військовослужбовець полку ССО “Азов”
Там звичайна камера з десятикратним оптичним зумом та досить проста, але ефективна камера з тепловізором. Тобто, для виявлення ворожих цілей уночі та орієнтування.
Один дрон вже виконує бойові завдання, інші два повезуть на передову найближчим часом.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 16:30;
Кореспондент Артем Листопад, Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українці надонатили 1,7 млн грн на потреби армії – через соцмережі. На ці гроші закупили три ударні “Кажани”, які передбачені для скидання боєприпасів. Техніку передали військовим у центрі Харкова".