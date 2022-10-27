Новый автобусный маршрут соединит поселок Жуковского с центром Харькова

Два из семи автобусов, которые Харькову передала Чехия, будут курсировать на новом маршруте, который соединит поселок Жуковского с центром.

Автобус №69е «Пр. Жуковского — ст. м. «Университет» начнет ходить с завтрашнего дня, 28 октября, сообщают в пресс-службе мэрии.

Автобус будет курсировать так: пр. Жуковского — ул. Академика Проскуры — ул. Чкалова — ул. Лесопарковая — ул. Рудыка — Харьковское шоссе — ул. Сумская — пр. Независимости — ст. м. «Университет»; в обратном направлении: пр. Независимости — пр. Науки — пр. Независимости — ул. Сумская и далее по маршруту.