Новый автобусный маршрут соединит поселок Жуковского с центром Харькова
Два из семи автобусов, которые Харькову передала Чехия, будут курсировать на новом маршруте, который соединит поселок Жуковского с центром.
Автобус №69е «Пр. Жуковского — ст. м. «Университет» начнет ходить с завтрашнего дня, 28 октября, сообщают в пресс-службе мэрии.
Автобус будет курсировать так: пр. Жуковского — ул. Академика Проскуры — ул. Чкалова — ул. Лесопарковая — ул. Рудыка — Харьковское шоссе — ул. Сумская — пр. Независимости — ст. м. «Университет»; в обратном направлении: пр. Независимости — пр. Науки — пр. Независимости — ул. Сумская и далее по маршруту.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 17:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два из семи автобусов, которые Харькову передала Чехия, будут курсировать на новом маршруте, который соединит поселок Жуковского с центром.".