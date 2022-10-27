Live
  • Четверг 27.10.2022
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.64
    • 🟢

Новый автобусный маршрут соединит поселок Жуковского с центром Харькова

Общество 17:58   27.10.2022
Елена Нагорная
Новый автобусный маршрут соединит поселок Жуковского с центром Харькова

Два из семи автобусов, которые Харькову передала Чехия, будут курсировать на новом маршруте, который соединит поселок Жуковского с центром.

Автобус №69е «Пр. Жуковского — ст. м. «Университет» начнет ходить с завтрашнего дня, 28 октября, сообщают в пресс-службе мэрии.

Автобус будет курсировать так: пр. Жуковского — ул. Академика Проскуры — ул. Чкалова — ул. Лесопарковая — ул. Рудыка — Харьковское шоссе — ул. Сумская — пр. Независимости — ст. м. «Университет»; в обратном направлении: пр. Независимости — пр. Науки — пр. Независимости — ул. Сумская и далее по маршруту.

Читайте также: Терехов: Чехия передала Харькову семь автобусов

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

15:45
Терехов просит полицию Харькова усилить патрулирование Северной Салтовки
15:15
Терехов: Чехия передала Харькову семь автобусов
14:43
И.о. главы СБУ Малюк: «В Харькове задержали не просто агента, а резидента рф»
14:26
В Харькове коммунальщики закрыли в двух районах более 17 тысяч окон
09:22
Ремонт домов в Харькове: демонтируют разрушенные плиты и укрепляют стены

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Новый автобусный маршрут соединит поселок Жуковского с центром Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 17:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два из семи автобусов, которые Харькову передала Чехия, будут курсировать на новом маршруте, который соединит поселок Жуковского с центром.".