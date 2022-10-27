Новий автобусний маршрут з’єднає селище Жуковського з центром Харкова
Два із семи автобусів, які Харкову передала Чехія, курсуватимуть на новому маршруті, який з’єднає селище Жуковського з центром.
Автобус №69е “Пр. Жуковського – ст. м. “Університет” почне ходити відзавтра, 28 жовтня, повідомляють у пресслужбі мерії.
Автобус курсуватиме так: пр. Жуковського – вул. Академіка Проскури – вул. Чкалова – вул. Лісопаркова – вул. Рудика – Харківське шосе – вул. Сумська – пр. Незалежності – ст. м. «Університет»; у зворотному напрямку: пр. Незалежності – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Сумська і далі за маршрутом.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 17:58;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два із семи автобусів, які Харкову передала Чехія, курсуватимуть на новому маршруті, який з’єднає селище Жуковського з центром.".