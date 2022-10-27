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Терехов: Чехія передала Харкову сім автобусів

Світ 15:15   27.10.2022
Оксана Якушко
Терехов: Чехія передала Харкову сім автобусів

Ці автобуси – 12-ти, 15-ти та 18-метрові – вийдуть завтра, 28 жовтня, на міські маршрути, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За словами Ігоря Терехова, два автобуси курсуватимуть маршрутом №69е – від сел. Жуковського через вул. Рудика до ст. м. «Університет». Ще п’ять посилять два інші напрямки – від 602-го мікрорайону до вул. Клочківської («Укрндіпротезування») та від вул. Наталії Ужвій до автостанції «Індустріальна».

«Дякую нашим чеським друзям та мерії міста Пльзень за надані Харкову комфортабельні автобуси!» – зазначив мер.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 15:15;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ці автобуси – 12-ти, 15-ти та 18-метрові – вийдуть завтра, 28 жовтня, на міські маршрути, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.".