Терехов: Чехія передала Харкову сім автобусів

Ці автобуси – 12-ти, 15-ти та 18-метрові – вийдуть завтра, 28 жовтня, на міські маршрути, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За словами Ігоря Терехова, два автобуси курсуватимуть маршрутом №69е – від сел. Жуковського через вул. Рудика до ст. м. «Університет». Ще п’ять посилять два інші напрямки – від 602-го мікрорайону до вул. Клочківської («Укрндіпротезування») та від вул. Наталії Ужвій до автостанції «Індустріальна».

«Дякую нашим чеським друзям та мерії міста Пльзень за надані Харкову комфортабельні автобуси!» – зазначив мер.