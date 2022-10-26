У Харкові запрацював автобус №41е, який возить від метро до Північної Салтівки
Автобус відновив роботу, щоб перевозити мешканців найбільш зруйнованого мікрорайону Харкова, повідомили у Департаменті інфраструктури.
Автобус курсує таким маршрутом: вул. Наталії Ужвій (коло тролейбуса) – вул. Леся Сердюка – вул. Академіка Павлова – автостанція «Героїв Праці».
Також у Харкові від сьогодні закрили два тимчасові автобусні маршрути: №250е (вул. Євгена Котляра – вул. Беркоса) та 275е (вул. Бучми – автостанція «Героїв Праці»). Маршрути закрили через незначну кількість пасажирів, щоб заощадити паливно-мастильні матеріали, повідомили у Департаменті інфраструктури.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 16:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобус відновив роботу, щоб перевозити мешканців найбільш зруйнованого мікрорайону Харкова, повідомили у Департаменті інфраструктури.".