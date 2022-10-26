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У Харкові запрацював автобус №41е, який возить від метро до Північної Салтівки

Суспільство 16:28   26.10.2022
Оксана Якушко
У Харкові запрацював автобус №41е, який возить від метро до Північної Салтівки

Автобус відновив роботу, щоб перевозити мешканців найбільш зруйнованого мікрорайону Харкова, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Автобус курсує таким маршрутом: вул. Наталії Ужвій (коло тролейбуса) – вул. Леся Сердюка – вул. Академіка Павлова – автостанція «Героїв Праці».

Також у Харкові від сьогодні закрили два тимчасові автобусні маршрути: №250е (вул. Євгена Котляра – вул. Беркоса) та 275е (вул. Бучми – автостанція «Героїв Праці»). Маршрути закрили через незначну кількість пасажирів, щоб заощадити паливно-мастильні матеріали, повідомили у Департаменті інфраструктури.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Культура, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 16:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобус відновив роботу, щоб перевозити мешканців найбільш зруйнованого мікрорайону Харкова, повідомили у Департаменті інфраструктури.".