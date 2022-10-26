В Харькове заработал автобус №41е, который возит от метро на Северную Салтовку
Автобус возобновил работу, чтобы перевозить жителей разрушенного микрорайона, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Автобус курсирует по следующему маршруту: ул. Наталии Ужвий (у троллейбуса) – ул. Леся Сердюка – ул. Академика Павлова – автостанция «Героев Труда».
Также в Харькове с сегодняшнего дня закрыли два временных автобусных маршрута: №250е (ул. Евгения Котляра — ул. Беркоса) и 275е (ул. Бучмы — автостанция «Героев Труда»). Маршруты закрыли из-за незначительного количества пассажиров и чтобы сэкономить горюче-смазочные материалы, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 16:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автобус возобновил работу, чтобы перевозить жителей разрушенного микрорайона, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".