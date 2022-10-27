Терехов: Чехия передала Харькову семь автобусов

Эти автобусы – 12-ти, 15-ти и 18-метровые – выйдут завтра, 28 октября, на городские маршруты, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По словам Игоря Терехова, два автобуса будут курсировать по маршруту №69е — от пос. Жуковского через ул. Рудыка в ст. м. «Университет». Еще пять усилят два других направления – от 602-го микрорайона до ул. Клочковской («Укрнипротезирование») и от ул. Наталии Ужвий до автостанции «Индустриальная».

«Благодарю наших чешских друзей и мэрию города Пльзень за предоставленные Харькову комфортабельные автобусы!» – отметил мэр.