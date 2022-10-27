Live
  • Четверг 27.10.2022
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.64
    • 🟢

Терехов: Чехия передала Харькову семь автобусов

Мир 15:15   27.10.2022
Оксана Якушко
Терехов: Чехия передала Харькову семь автобусов

Эти автобусы – 12-ти, 15-ти и 18-метровые – выйдут завтра, 28 октября, на городские маршруты, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По словам Игоря Терехова, два автобуса будут курсировать по маршруту №69е — от пос. Жуковского через ул. Рудыка в ст. м. «Университет». Еще пять усилят два других направления – от 602-го микрорайона до ул. Клочковской («Укрнипротезирование») и от ул. Наталии Ужвий до автостанции «Индустриальная».

«Благодарю наших чешских друзей и мэрию города Пльзень за предоставленные Харькову комфортабельные автобусы!» – отметил мэр.

Читайте также: В Харькове заработал автобус №41е, который возит от метро на Северную Салтовку

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

15:45
Терехов просит полицию Харькова усилить патрулирование Северной Салтовки
14:43
И.о. главы СБУ Малюк: «В Харькове задержали не просто агента, а резидента рф»
14:26
В Харькове коммунальщики закрыли в двух районах более 17 тысяч окон
09:22
Ремонт домов в Харькове: демонтируют разрушенные плиты и укрепляют стены
21:05
В частном секторе Купянска газ уже есть, а в многоэтажках появится на днях

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов: Чехия передала Харькову семь автобусов»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 15:15;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эти автобусы – 12-ти, 15-ти и 18-метровые – выйдут завтра, 28 октября, на городские маршруты, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.".