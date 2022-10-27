Смертельное ДТП в Харькове: пешеход перебегал дорогу в неположенном месте
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Смертельное ДТП произошло в Харькове 27 октября.
Водитель автомобиля «ВАЗ 21104» совершил наезд на 40-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 20:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельное ДТП произошло в Харькове 27 октября. ".