Смертельное ДТП в Харькове: пешеход перебегал дорогу в неположенном месте

Смертельное ДТП произошло в Харькове 27 октября.

Водитель автомобиля «ВАЗ 21104» совершил наезд на 40-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

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