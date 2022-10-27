Live
  • Четверг 27.10.2022
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.64
    • 🟢

Смертельное ДТП в Харькове: пешеход перебегал дорогу в неположенном месте

Происшествия 20:44   27.10.2022
Елена Нагорная
Смертельное ДТП в Харькове: пешеход перебегал дорогу в неположенном месте Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Смертельное ДТП произошло в Харькове 27 октября. 

Водитель автомобиля «ВАЗ 21104» совершил наезд на 40-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

Читайте также: В Салтовском районе Харькова пешеход погиб под колесами BMW

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:19
444 километра дорог расчистили на деоккупированной Харьковщине
20:03
Энергетики начали ремонт, который позволит вернуть свет в Слатино
19:41
Полиция взялась за жителя Харьковщины, который был в оккупационной «ВГА»
19:12
В Харькове остатки вражеских снарядов хранят на нескольких площадках (видео)
18:43
Девять населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Смертельное ДТП в Харькове: пешеход перебегал дорогу в неположенном месте»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 20:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельное ДТП произошло в Харькове 27 октября. ".