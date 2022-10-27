Смертельна ДТП у Харкові: пішохід перебігав дорогу в невстановленому місці

Смертельна ДТП сталася у Харкові 27 жовтня.

Водій автомобіля “ВАЗ 21104” скоїв наїзд на 40-річного чоловіка, який перебігав проїжджу частину у невстановленому місці, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Пішохід отримав травми, несумісні із життям.