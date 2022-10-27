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Смертельна ДТП у Харкові: пішохід перебігав дорогу в невстановленому місці

Події 20:44   27.10.2022
Елена Нагорная
Смертельна ДТП у Харкові: пішохід перебігав дорогу в невстановленому місці

Смертельна ДТП сталася у Харкові 27 жовтня. 

Водій автомобіля “ВАЗ 21104” скоїв наїзд на 40-річного чоловіка, який перебігав проїжджу частину у невстановленому місці, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Пішохід отримав травми, несумісні із життям.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 20:44;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна ДТП сталася у Харкові 27 жовтня. ".