Смертельна ДТП у Харкові: пішохід перебігав дорогу в невстановленому місці
Смертельна ДТП сталася у Харкові 27 жовтня.
Водій автомобіля “ВАЗ 21104” скоїв наїзд на 40-річного чоловіка, який перебігав проїжджу частину у невстановленому місці, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Пішохід отримав травми, несумісні із життям.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 20:44;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна ДТП сталася у Харкові 27 жовтня. ".