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Терехов просит полицию Харькова усилить патрулирование Северной Салтовки

Общество 15:45   27.10.2022
Оксана Якушко
Терехов просит полицию Харькова усилить патрулирование Северной Салтовки

Об этом харьковский городской голова Игорь Терехов заявил сегодня, 27 октября, в эфире национального телемарафона, сообщает сайт Харьковского горсовета. 

На количество правонарушений повлияло отсутствие уличного освещения, которое во время войны не включают в целях безопасности и экономии электроэнергии, отметил мэр.

«Темные улицы сказались, особенно в районе Северной Салтовки. Думаю, что полицейские справятся с этой ситуацией и усилят патрулирование, чтобы предотвратить правонарушения», — отметил городской голова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 15:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом харьковский городской голова Игорь Терехов заявил сегодня, 27 октября, в эфире национального телемарафона, сообщает сайт Харьковского горсовета. ".