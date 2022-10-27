Терехов просит полицию Харькова усилить патрулирование Северной Салтовки
Об этом харьковский городской голова Игорь Терехов заявил сегодня, 27 октября, в эфире национального телемарафона, сообщает сайт Харьковского горсовета.
На количество правонарушений повлияло отсутствие уличного освещения, которое во время войны не включают в целях безопасности и экономии электроэнергии, отметил мэр.
«Темные улицы сказались, особенно в районе Северной Салтовки. Думаю, что полицейские справятся с этой ситуацией и усилят патрулирование, чтобы предотвратить правонарушения», — отметил городской голова.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 15:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом харьковский городской голова Игорь Терехов заявил сегодня, 27 октября, в эфире национального телемарафона, сообщает сайт Харьковского горсовета. ".