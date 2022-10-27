Терехов просить поліцію Харкова посилити патрулювання Північної Салтівки
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов заявив сьогодні, 27 жовтня, в ефірі національного телемарафону, повідомляє сайт Харківської міськради.
На кількість правопорушень вплинула відсутність вуличного освітлення, яке під час війни не включають у цілях безпеки та економії електроенергії, зазначив мер.
«Темні вулиці далися взнаки, особливо в районі Північної Салтівки. Думаю, що поліцейські впораються з цією ситуацією та посилять патрулювання, щоб запобігти правопорушенням», – зазначив міський голова.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 15:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це Харківський міський голова Ігор Терехов заявив сьогодні, 27 жовтня, в ефірі національного телемарафону, повідомляє сайт Харківської міськради. ".